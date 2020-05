Москва, , 20:09 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла к рассмотрению публикации зарубежных изданий The New York Times и Financial Times, где синхронно появились статьи о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, журналистов могут лишить аккредитации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«У нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны. Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики», — заявил Пискарёв.

Материалы будут также направлены в МИД России и другие уполномоченные органы — «для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России», сообщил глава комиссии.

Опубликованные данные в этих СМИ были опровергнуты представителями правительства РФ, МИД России и департаментом здравоохранения города Москвы.