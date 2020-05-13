Тюмень, , 20:08 — REGNUM Сравнивать Архангельскую область и Ненецкий автономный округ с регионами тюменской матрёшки некорректно. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации от Тюменской области Михаил Пономарёв.

Как пишет Накануне.Ru, он исключил объединение регионов «тюменской матрёшки» по архангельскому сценарию. Парламентарий также добавил, что работал и в Тюменской области, и в её автономных округах — Югре и на Ямале. И для него все эти регионы — родные.

По его словам, Архангельскую область и НАО неорректно сравнивать с Тюменской областью, Ямалом и Югрой. «И по площади, и по населению, и по другим показателям», — отметил Пономарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, НАО будет присоединён к Архангельской области. 13 мая был подписан соответствующий меморандум.

Об объединении тюменской матрёшки говорят уже много лет. Отметим, Югра и Ямал входят в состав Тюменской области на правах автономных округов. Все вместе они выбирают губернатора области и региональную думу. Также действуют общие региональные программы, например, «Сотрудничество». При этом Югра и Ямал являются отдельными субъектами Российской Федерации.

Ранее читайте: Меморандум об объединении Архангельской области и НАО: текст