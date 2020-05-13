Киев, 13 мая 2020, 20:01 — REGNUM За законопроект, разрешающий украинским чиновникам не указывать своих внебрачных детей в декларациях, проголосовала 13 мая Верховная рада, передаёт «112 Украина».
На голосование выставлялся законопроект № 3355−1, который одобрили 244 украинских депутата.
В пояснительной записке к документу сказано, что он нацелен на «повышение прозрачности деятельности органов управления государственных банков, государственных предприятий, государственных организаций».
Речь идёт, как поясняется, об украинских организациях, «имеющих целью получение прибыли». Также о хозяйственных обществах, «в уставном капитале которых более 50% долей принадлежат государству».
Отмечается ещё, что законопроект должен устранить имеющиеся противоречия и установить круг субъектов, на которые распространяется действие антикоррупционного законодательства.
Издание подчёркивает, что основная цель этой новой нормы в том, чтобы чиновники могли в декларациях о доходах не указывать несовершеннолетних детей, которые не живут с ними.
Эта мысль высказана главой украинского «Центра противодействия коррупции» Виталием Шабуниным:
Пункт о внебрачных детях, отмечает он, спрятан в одном из разделов документа.