13 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Леонид Нерсисян, , 19:56 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания сообщил, что на Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии. При этом 2 февраля совершил свой первый полёт модернизированный строевой стратегический бомбардировщик Ту-160М, передача которого в войска, по словам заместителя министра обороны России Андрея Криворучко, планируется на 2021 год. Что известно о пакете модернизации Ту-160M для строевых самолётов и перспективах производства новых бомбардировщиков Ту-160М2?На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил России числятся 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, последний из которых был построен из ещё советского технологического задела на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова в 2018 году (борт под названием Пётр Дейнекин и серийным номером 8−04). Новый борт не соответствует в полной мере модификации Ту-160М или Ту-160М2, но во время его достройки были внедрены часть новых решений, в том числе касающихся бортовой электроники. Что касается Ту-160М, совершившего свой полёт в 2 февраля, то им оказался борт под серийным номером 4−05 и названием «Игорь Сикорский». Всего запланирована модернизация 15 строевых Ту-160, сроки завершения работ и их стоимость неизвестны. Отметим также, что несколько строевых Ту-160 уже проходили ремонт и ограниченную модернизацию (в российских СМИ она иногда неверно именуется как Ту-160М1), примерно соответствующую уровню «Петра Дейнекина». Так, борта «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников» были переданы министерству обороны России 23 апреля 2020 года, а в прошлом, с 2006 года, ещё четыре машины прошли ремонт и модернизацию по подобной схеме. Машины получили новую навигационную систему K-042K-1 и автопилот АБСУ-200−1, новую систему управления двигателями, а также возможность применять 12 стратегических крылатых ракет Х-101/Х-102 (неядерная и ядерная боевая часть соответственно), размещаемых на двух новых шестизарядных револьверных вращающихся пусковых установках 9A829K. Что касается новых бомбардировщиков Ту-160М2, то о планах на производство до 50 самолётов этого типа стало известно несколько лет назад. На сегодняшний момент подписан контракт на поставку 10 таких бомбардировщиков в срок до 2027 года. Стоимость контракта составляет 160 миллиардов рублей (около $2,1 миллиарда на сегодняшний момент), соответственно один Ту-160М2 обойдётся российскому бюджету примерно в $210 млн. Серийное производство планируется начать в 2023 году. Бомбардировщики Ту-160М и Ту-160М2 будут очень близки друг к другу. По имеющимся данным оба получат «стеклянную кабину», новую радиолокационную станцию «Новелла» НВ1.70 разработки АО «Заслон», навигационную систему НО-70М с инерциальной системой БИНС-СП-1, системой астронавигации АНС-2009М и навигационным бортовым компьютером, навигационную радиолокационную станцию ДИСС-021−70, приемник космической навигации А737ДП, автопилот АБСУ-200МТ, систему связи С-505−70, систему госопознавания БКР-70М, бортовой комплекс обороны «Редут-70М», а также обновлённые двигатели НК-32−02 с повышенным ресурсом и экономичностью (за счёт этого максимальная дальность полёта без дозаправки в воздухе возрастёт с 14 000 км до 15 000км). Работы по восстановлению производства двигателей на ПАО «Кузнецов» идут медленнее, чем планировалось, первый борт Ту-160М «Игорь Сикорский» пока использует старые двигатели. Также по информации источника ТАСС в будущем рассматривается вариант интеграции с Ту-160М/М2 гиперзвуковой крылатой ракеты «Кинжал».