Киев, , 19:59 — REGNUM 9 мая для граждан Украины всегда останется Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявил журналистам сегодня, 13 мая, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

«Еще раз подчеркиваю — не Второй мировой войны. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. А 9 мая был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии и была окончена Великая Отечественная война», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Верховная рада должна была принять специальное заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны, но в итоге голосование провалилось. За документ проголосовали лишь 200 парламентариев при 226 необходимых, причем «Слуга народа» дала лишь 128 голосов.

Медведчук заявил прессе, что считает соответствующее постановление Рады «политически мотивированным».

«Символично, что сегодня голосование по постановлению о так называемом обращении к парламентам других государств в честь окончания Второй мировой войны было с треском провалено. Мы голосовали против. Мы считаем, что подобные постановления — это то, что вносит раскол в наше общество, это неправильные, политически мотивированные оценки исторических событий. Исторические события должны подаваться в свете того, как это происходило. Именно это стало результатом того, что даже половина фракции «Слуга народа» не подержала это постановление, где речь идет о том, что Россия является агрессором, где речь идет о том, что единственный курс — это курс в НАТО», — отметил депутат.

Украинцы, убежден оппозиционный политик, праздновали 9 Мая и будут его праздновать всегда. В этом контексте он объявил о создании нового общественного движения, направленного на защиту исторической памяти.

«Мы будем поддерживать наших ветеранов Великой Отечественной войны, как мы это сделали накануне праздника, когда дошли до каждого ветерана, участника боевых действий тех лет или человека, который трудился в тылу и ковал Победу в тылу. Мы поздравили всех ветеранов», — сообщил народный депутат.

Парламентарий напомнил, что в честь праздника «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела флешмоб, возложила цветы к памятникам героям Великой Отечественной, организовала автопробеги практически во всех регионах Украины.

«Этим мы продемонстрировали, что чтим подвиг, который был совершен героями. К сожалению, их осталось очень мало, где-то чуть больше 13 тысяч человек. Но еще раз подчеркиваю: мы дошли до каждого и поздравили всех. И мы провозгласили, что создадим общественное движение, направленное на защиту исторической памяти. Оно будет называться или «Национальный фронт» или «Украинский фронт». Вы помните, что во время Великой Отечественной войны было четыре Украинских фронта. Нужно создать еще один «Украинский фронт», основной стратегической целью которого будет защита исторической памяти, защита результатов Победы в Великой Отечественной войне, защита праздника 9 Мая, защита великого подвига наших ветеранов», — сказал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня парламентская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в полном составе покинула сессионный зал во время внеочередного заседания перед началом часа вопросов к правительству. Таким образом, фракция выразила протест против заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что для него не существует праздника 9 мая.