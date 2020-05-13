Донецк, , 19:35 — REGNUM Огонь был открыт ВСУ вечером 13 мая в направлении села Васильевка (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Начался обстрел в 18:45 мск со стороны посёлка Новосёловка Вторая (Украина), находящегося в пяти километрах к северо-востоку от Авдеевки (ДНР) и в семи километрах к северу от Ясиноватой (ДНР).

По району Васильевки украинские формирования выпустили пять мин калибра 82 мм и семь мин калибра 120 мм, из вооружения БМП-2 было произведено два десятка выстрелов.

Отметим, что в селе Васильевка расположен один из ключевых объектов водоснабжения ДНР — насосная станция первого подъёма Южнодонбасского водовода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 мая ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Широкая Балка в ДНР.

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