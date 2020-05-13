Архангельск, , 19:29 — REGNUM Объединение двух территорий — НАО и Архангельской области — это инструмент решения проблемы экономической рецессии. Об этом заявил депутат Архангельского областного собрания Иван Новиков (ЕР).

«Наша главная задача в рамках объединительного процесса — улучшение качества жизни людей. В сегодняшних условиях грядущего экономического кризиса, глубину которого мы не знаем, мы обязаны предложить обществу пути выхода из кризиса, меры по социальной поддержке населения», — заявил Новиков.

Он отметил, что необходимо расширить возможности бюджета по решению самых актуальных проблем — переселения из ветхого и аварийного жилья, расширение льгот и иных мер поддержки людей, развитие инфраструктуры в сельских территориях.

«Выжить и развиваться легче вместе — это главная идея объединительного процесса. Однако, предложив жителям идею объединения, мы обязаны посоветоваться с людьми по вопросам конкретной реализации этой задачи, предусмотрев конкретные гарантии улучшения благосостояния для жителей. Используя имеющиеся инструменты и площадки, мы должны обсудить с людьми все аспекты объединения, услышать чаяния людей, их запросы. При этом диалог должен быть честным и объективным, чтобы люди нам поверили и приняли наши предложения», — заявил Иван Новиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главы Архангельской области и Ненецкого АОподписали меморандумо намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.