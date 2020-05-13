Кишинёв, , 19:20 — REGNUM Юридическая комиссия парламента Молдавии одобрила назначение президентских выборов в республике на 1 ноября 2020 года. Как передает ИА REGNUM, за это проголосовали большинство членов профильной комиссии, в том числе контролирующие парламентское большинство социалисты и демократы.

Депутаты констатировали, что мандат нынешнего президента Игоря Додона истекает 23 декабря 2020 года, и новые выборы должны пройти в период от месяца до двух месяцев до истечения мандата, то есть с 23 октября по 23 ноября.

По предложению президента Додона, выборы решили назначить на 1 ноября. Затем с этим предложением выступила пропрезидентская Партия социалистов.

Отметим, что Игорь Додон на этих выборах попытается переизбраться на второй срок. Его основным и главным конкурентом считается лидер правой оппозиции, экс-премьер Майя Санду.