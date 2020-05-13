Анкара, , 19:20 — REGNUM Пролёт через своё воздушное пространство самолёту, перевозившему гуманитарную помощь на Кипр из Китая, запретила Турция. Об этом 13 мая сообщил министр транспорта, связи и промышленности Яннис Карусос Кипрскому информационному агентству.

Самолёт должен доставить на Кипр более 30 тонн медицинского оборудования, в том числе защитную одежду и медицинские маски. Так как Турция не дала разрешения пилоту самолёта на вход в её воздушное пространство, ему пришлось поменять курс.

Из-за того, что у пилота не хватало топлива для того, чтобы долететь на Кипр, пилот направил самолёт для дозаправки в аэропорт города Москвы. Прибытие самолёта в кипрский город Ларнаки ожидается около 20:00 по местному времени вместо 13:30.

МИД Кипра был проинформирован о возникшей ситуации для принятия необходимых шагов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении Турции странами Восточного Средиземноморья за её политику в данном регионе.

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