Архангельск, , 19:14 — REGNUM Подписав меморандум о подготовке к объединению Архангельской области и НАО, власти этих субъектов запустили процесс поглощения одним регионом другого, считает депутат Архангельского областного собрания депутатов Леонид Таскаев.

«Архангельская область поглотит НАО, но схватит от этого большущий ворох проблем: к проблемам экономическим, социальным ещё добавятся межэтнические. Если кремлевские технологи планируют «сбить негативную повестку Архангельской области», то они заблуждаются. Это тушение огня бензином», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Таскаев напомнил, что в 1937 году НАО был выделен в отдельный субъект не случайно:

«Это было и экономически обосновано, и учитывалась национальная специфика. Сейчас же к Архангельской области — региону с утерянным управлением — хотят добавить ещё одну территорию со своими проблемами, в том числе и очень тонко настроенной национальной спецификой», — заявил Таскаев.

Сегодня, по его словам, слияние регионов сулит не самое лучшее развитие ситуации для жителей Ненецкого АО.

«Что наша область может дать НАО? Уровень жизни? Как в Архангельской области, что ли? Так НАО до нас еще скатываться и скатываться. А такой прогноз возможен только при отрицательной цене на российскую нефть. Но, поверьте, если такое и случится, то никто «наверху» не задумается о «каких-то там» НАО и его проблемах, поскольку в условиях абсолютно сырьевой экономики проблемы отдельных регионов меркнут в сравнении с проблемами государства, — заявил депутат. — Как бы то ни было, нефть в НАО есть. И сколько бы она ни стоила, одних только налоговых поступлений достаточно, чтобы бюджет региона не уходил в минус. Судите сами, население всего НАО чуть больше 44 тысяч человек. Для сравнения: только в Архангельской агломерации проживает в 10 раз больше. Без нефти».

Как сообщало ИА REGNUM, главы Архангельской области и Ненецкого АО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.

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