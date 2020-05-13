Москва, , 19:09 — REGNUM Законопроект, исключающий из Уголовного кодекса РФ статьи, предполагающей наказание за оскорбление, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Александром Старовойтовым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Предлагается «уравнять» правовое положение субъектов публичной власти и граждан Российской Федерации, сбалансированного действия именно административной ответственности за оскорбительные высказывания, в целях восстановления социальной справедливости.

Авторы обратили внимание на то, что статья 319 УК РФ не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы, в большей степени все перечисленные в статье наказания — штраф, обязательные или исправительные работы — свойственны административным наказаниям.

Парламентарии считают, что в полной мере достаточны меры наказания, предусмотренные КОАП РФ.

«Не видим целесообразности увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей УК», — поясняют они.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, существенно повышающий санкции за оскорбления для физлиц и чиновников.

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