Варшава, , 19:09 — REGNUM Власти Польши категорически не согласны с позицией властей Германии о том, что именно Германия несет всю полноту ответственности за развязывание Второй мировой войны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба министерства иностранных дел Польши.

В заявлении МИД Польши сказано, что немцы якобы «не стремятся раскрыть все исторические и политические детали» и не упоминают «ответственность» Советского Союза за развязывание Второй мировой войны.

МИД Польши ссылается на «большинство историков», которые якобы считают, что если бы не было пакта Молотова — Риббентропа и «его секретного протокола», то и не было бы Второй мировой войны. Кроме того, польский МИД обвиняет СССР в репрессиях против поляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас 8 мая совместно с руководителем Института современной истории Андресом Виршингом заявили, что ответственность за развязывание Второй мировой войны полностью лежит на Германии. По их мнению, это немецкий народ допустил приход к власти нацистов, которые и развязали войну.