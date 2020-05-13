Подгорица, , 19:03 — REGNUM Прихожан Сербской православной церкви, потребовавших освободить епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, разогнала полиция Черногории, сообщает 13 мая In4s.

Против участников акции, заблокировавших шоссе Беране — Андриевица — Плав в ночь на 13 мая, полиция применила слезоточивый газ. Ряд участников протестов попал в полицейский участок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая епископ Иоаникий был задержан черногорской полицией на срок до 72 часов. Были задержаны ещё девять священников Сербской Православной Церкви.

Задержание связано с тем, что епископ Иоаникий провёл в соборе города Никшич богослужение, на которое собрались люди. Верующие пришли к собору по собственной инициативе и находились вне храма.

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