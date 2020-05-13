Москва, 13 мая 2020, 18:53 — REGNUM Некоторые депутаты Госдумы носят специальные устройства, которые, по их мнению, отпугивают вирус, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Вопрос ношения «знаков» поднял в ходе пленарного заседания депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков.
«У меня вопрос. Вот я уже некоторые заседания вижу здесь депутатов, которые носят на груди белые кресты. Но это их дела — на что они крест ставят, может быть, на всю нашу работу. Я о дресс-коде говорю. Вот есть у нас законно утверждённый значок, а некоторые вот… Это что за белые кресты, может, они пояснят?» — спросил парламентарий.
Ему ответил ведущий заседание Вячеслав Володин.
«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус. Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете», — сказал Володин.
Среди носящих «крест», то есть устройство в виде бейджика, был назван глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Отметим, что «значок» выделяет хлор, который призван нейтрализовать коронавирус.