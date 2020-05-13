Подгорица, , 18:47 — REGNUM Священный архиерейский синод Сербской православной церкви осудил последние гонения на Сербскую православную церковь в Черногории и призвал власти страны к цивилизованному диалогу. Об этом говориться в сообщении синода, опубликованном на официальном сайте СПЦ.

По мнению сербских архиереев, власти в Подгорице под ложным предлогом борьбы с эпидемией коронавируса намерены «расправиться с СПЦ и ее верующим народом».

«Священный Архиерейский Синод призывает черногорские власти прекратить гонения на Церковь и начать вести себя в соответствии с нормам цивилизованного общества, которое каждому гарантирует свободу вероисповедания как одно из основных прав человека», — говорится в сообщении.

Синод также высказал озабоченность из-за обострения ситуации в Черногории и попросил сербский народ «не отвечать на провокации властей, которые очевидно желают конфликта, чтобы потом обвинить в нем православную церковь и ее верующих».

«Каждому разумному и доброжелательному человеку понятно, что в настоящее время главное сохранить трезвость, а прежде всего нужно молить Бога, чтобы в Черногорию вернулся мир, и чтобы невиновный преосвященный владыка Иоанникий вместе со своими священниками был немедленно отпущен на свободу», — подчеркивается в обращении Священного Синода СПЦ.

Напомним, что в Черногории в городе Никшич полиция 12 мая задержала епископа Иоанникия и других священнослужителей СПЦ, заподозрив их в создании ситуации, угрожающей здоровью граждан. В Никшиче в этот день было проведено шествие православных верующих по случаю Дня святого Василия Острожского, одного из самых почитаемых православных святых в Черногории. Во время шествия участники выкрикивали лозунги «Не отдадим святыни». После этого полиция предъявила претензии священнослужителям, заявляя, что во время шествия не были соблюдены эпидемиологические нормы.