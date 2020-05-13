Гонконг, Китай, , 18:46 — REGNUM Участников очередной акции протеста в торговых центрах Гонконга разогнала 13 мая полиция, передаёт RTHK.

Протесты прошли в нескольких ТЦ в разных районах Гонконга. Лозунги протестующих носили антиправительственный характер.

В частности, звучали высказывания против главы администрации Гонконга Кэрри Лам (женщине исполнилось сегодня, 13 мая, 63 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие массовые протесты в Гонконге прошли 10 мая. В полицейские участники попали порядка двух сотен человек.

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