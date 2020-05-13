Москва, , 18:39 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит главу Совета безопасности президента РФ Владимира Путина дать оценку действующему в Москве пропускному режиму на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее обращение направлено 13 мая.

«Убедительно прошу Вас рассмотреть проблемы обеспечения информационной безопасности РФ, недопустимости использования регионами для обработки конфиденциальной информации систем, не умеющих статуса государственных информационных систем, а также принятие субъектами РФ самостоятельных решений относительно порядка сбора и обработки информации о персональных данных граждан, нарушающих их конституционные права и противоречащих требованиям федерального законодательства РФ», — говорится в письме.

Депутат обращает внимание главы государство на скандалы, вызванные введение пропусков с QR-кодом для перемещения в столице во время самоизоляции.

«Правительством Москвы организован сбор информации о передвижениях автомобилей и сотрудников силового блока. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры в добровольно-принудительном порядке передали свои персональные данные, включая номера автомобилей в правительство Москвы во избежание якобы получение штрафов с камер, что изначально незаконно за нарушение режима самоизоляции», — указал парламентарий.

«Введённый на столичных улицах аппаратный комплекс «Стрит Фалькон», не соответствующий требованиям автоматической системы фиксации нарушений ПДД и не сертифицированный в качестве таковой, признается автоматической системой фиксации нарушений ПДД на том простом основании, что опять же так назвал его департамент транспорта Москвы», — пишет Лысаков.

Также, по его словам, в системе отсутствует гарантии недопустимости несанкционированного вмешательства в систему и передачи информации сторонним лицам.

Он также напомнил, что начальник главного контрольного управления Москвы возразил Верховного суду, сообщив, что МВД России и власти Москвы заключили специальное соглашение, согласно которому столичные полицейские применяют нормы местного, а не федерального кодекса об административных правонарушениях.

«Такой вызов, брошенный судебной власти России, указывает на рост сепаратизма в рядах московского чиновничества. Это не просто вызов всей федеральные власти. Это планомерное волюнтаристские действия по установлению особого статуса Москвы в системе государственного строя России», — делает вывод Лысаков в письме Путину.