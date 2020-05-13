Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM Жителей Екатеринбурга просят активнее участвовать в голосовании за название восьмого административного района города. С просьбой обратился мэр Александр Высокинский.

В эфире «Студии 41» градоначальник призвал горожан выразить своё мнение. Проголосовать можно на сайте мэрии. Жителей спрашивают, устраивает ли их название «Академический район».

Чтобы оставить свой голос, придётся авторизоваться с помощью портала Госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, новый район организуется на базе микрорайона Академический. Административная единица должна полностью оформиться к 300-летию Екатеринбурга.

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