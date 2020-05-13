Подгорица, , 18:29 — REGNUM Власти Черногории должны работать над улучшением уровня жизни граждан, а не только ради своих личных интересов. Об этом 13 мая заявила посол США в Черногории Джуди Райнке .

Таким образом американский дипломат прокомментировала по просьбе журналистов доводы недавно опубликованного отчета Freedom House о том, что Черногория из частично консолидированного демократического государства превратилась в «гибридный режим».

«Оставляя в стороне вопрос объективности и беспристрастности этого отчета, могу привести результаты опросов общественного мнения, которые говорят о том, что почти 90% граждан Черногории верит в то, что коррупция широко распространена в их стране, и, что еще хуже, 60% граждан верит, что ее невозможно победить», — процитировал портал Vijesti. me слова Райнке.

Посол США в Черногории не сомневается в том, что коррупция замедлила евроатлантическую интеграцию этой балканской страны, и что власти должны удвоить усилия в борьбе против этого общественного порока, соблюдая букву и дух закона, который гарантирует независимое и беспристрастное правосудие. Правовое государство должно существовать не только на бумаге, но и на практике, считает американский дипломат.

Напомним, что Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге «Свобода в мире-2020» отнесла Черногорию к числу частично свободных стран с рейтингом 62 из 100. По сравнению с 2019 годом страна потеряла три балла в рейтинге.

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