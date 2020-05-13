Москва, , 18:28 — REGNUM США пытаются использовать пандемию даже для решения своих локальных, тактических целей, не стесняясь использовать двойные стандарты. Так депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала информацию о том, США используют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для восстановления поставок через пограничный переход «Аль-Ярубия» на северо-востоке Сирии, что должно усилить позиции нелояльных Дамаску формирований.

«Мы видим, как американские власти любой ценой пытаются закрепиться в Сирии, создать новые предпосылки для активности боевиков, эксплуатировать ресурсы незаконно оккупируемых ими нефтеносных районов. Остается только сожалеть, что к этой деятельности подключилась ВОЗ, которая, видимо хочет такими действиями вернуть утраченное финансирование со стороны Вашингтона», — подчеркнула Панина.

По мнению политика, открытие одного пограничного перехода не решит проблем сирийского народа, возникающих в связи с пандемией.

«К реальным результатам привело бы снятие санкций с Сирии, что дало бы возможность сирийским врачам на всей территории страны получить доступ к необходимым медикаментам и медицинскому оборудованию. Всемирной организации здравоохранения следовало бы поддержать российские предложения о снятии односторонних санкций против Дамаска, Тегерана, Каракаса, Пхеньяна, которые блокируются сейчас США и их союзниками.

ВОЗ следовало бы проявлять реальную заботу о защите здоровья людей в находящихся под санкциями странах, а не разменивать свой статус на обслуживание сиюминутных военно-политических задач США», — констатировала Панина.