Архангельск, , 18:22 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали сегодня, 13 мая, меморандум о подготовке регионов к объединению. ИА REGNUM публикует текст исторического документа:

МЕМОРАНДУМ

О совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Архангельская область в лице временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области Цыбульского Александра Витальевича, действующего на основании Устава Архангельской области, с одной стороны, и Ненецкий автономный округ в лице временно исполняющего обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа Бездудного Юрия Васильевича, действующего на основании Устава Ненецкого автономного округа, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

исходя из необходимости создания единого мощного форпоста Российской Федерации в Арктике, способного решать стратегические задачи по созданию центра экономического развития Арктических и северных территорий Российской Федерации, развитию науки и укреплению обороноспособности страны;

преследуя в качестве основной цели ускорение социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, усиление социально-экономического потенциала и формирование новых конкурентных преимуществ нового субъекта Российской Федерации на территории Арктической зоны Российской Федерации, повышение уровня жизни жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа;

принимая во внимание историческое, культурное и территориальное единство Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также установленный Конституцией Российской Федерации конституционно-правовой статус Архангельской области, в состав которой входит Ненецкий автономный округ, являющийся самостоятельным субъектом Российской Федерации;

руководствуясь принципом равноправия Архангельской областии Ненецкого автономного округа как самостоятельных субъектов Российской Федерации;

учитывая установленный Федеральным законом от 6 октября 1999 года№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации специальный порядок разграничения полномочий между органами государственной власти Архангельской области и органами государственной власти входящего в ее состав Ненецкого автономного округа, а также зачисления налоговых доходов от федеральных налогови сборов, собираемых на территории автономного округа (далее — специальный порядок), и возникающую вследствие этого необходимость постоянного согласования и достижения договоренностей по реализации указанного специального порядка путем заключения договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа и дополнительных соглашений к нему;

принимая во внимание сложившийся различный опыт реализации указанного специального порядка на территории Ненецкого автономного округа начиная с 1 января 2005 года, и осознавая необходимость выработки моделей взаимодействия и развития на долгосрочный период;

учитывая действие до 31 декабря 2022 года договора от 5 июня 2014 года между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и необходимости достижения в 2020 году дальнейших договоренностей о действии данного договора для формирования областного бюджета и бюджета Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

придя к выводу о том, что осуществление процедуры объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа возможно только при содействии федеральных органов государственной власти, в том числе путем разработки и реализации комплекса мер федеральной государственной поддержки, необходимых для успешного проведения объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в целях повышения экономического потенциала и повышения уровня жизни жителей вновь образуемого субъекта Российской Федерации;

стремясь к дальнейшему совершенствованию федеративных отношенийв Российской Федерации, учитывая и принимая во внимание сложившийся опыт объединения краев, областей и входящих в их состав автономных округов (объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа, Камчатской областии Корякского автономного округа, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа);

исходя из недопустимости снижения уровня жизни жителей Ненецкого автономного округа, заботясь об обеспечении права ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, на сохранение и развитие уклада жизни, культуры, языка, защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов;

признавая необходимость сохранения особого статуса Ненецкого автономного округа как особой административно-территориальной единицы, а также отдельных полномочий за органами государственной власти нового субъекта Российской Федерации, функционирующими на территории Ненецкого автономного округа, в том числе для решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования и культуры;

принимая во внимание то обстоятельство, что окончательное решение об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет принято жителями на референдумах Архангельской области и Ненецкого автономного округа,

достигли следующего взаимопонимания:

1. Стороны подтверждают общее намерение начать проработку совместных действий по выдвижению инициативы по образованиюв составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерациив результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

2. Стороны намерены совместно определить основные принципы объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округаи основы функционирования нового субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках переходного периода, устанавливаемого федеральным конституционным законом, путем разработки, согласования и заключения соглашения между Правительством Архангельской области и Администрацией Ненецкого автономного округа о согласованных действиях по образованиюв составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерациив результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее — соглашение).

3. С целью определения основных принципов объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа и основ функционирования нового субъекта Российской Федерации Стороны:

1) обеспечивают проведение широких консультаций с общественностьюи экспертным сообществом Архангельской области и Ненецкого автономного округа, для чего создают в Архангельской области и в Ненецком автономном округе рабочие группы по подготовке предложений по образованиюв составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерациив результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее — рабочие группы). Составы рабочих групп утверждаются распоряжением Губернатора Архангельской области и распоряжением Губернатора Ненецкого автономного округа;

2) в целях координации совместных действий, согласования позицийпо вопросам объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также проекта соглашения создают комиссию по выработке согласованных действий по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее — комиссия).

Комиссия формируется на паритетных началах из представителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, делегируемыхв состав комиссии. Решения о делегировании указанных представителей оформляются распоряжением Губернатора Архангельской областии распоряжением Губернатора Ненецкого автономного округа, а общий состав комиссии утверждается совместно временно исполняющим обязанности Губернатора Архангельской области и временно исполняющим обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа.

Сопредседателями комиссии являются временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области и временно исполняющий обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа.

Деятельность, включая заседания комиссии, осуществляется на основе саморегулирования. Регламент комиссии определяется на первом заседании комиссии.

4. Стороны намерены сформировать совместные предложения по мерам федеральной государственной поддержки, необходимой для успешного проведения объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в целях повышения экономического потенциала и улучшения уровня жизни жителей вновь образуемого субъекта Российской Федерации, содействия интеграционных процессов Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

5. Комиссия, учитывая мнение рабочих групп, готовит материалыдля выдвижения инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа:

1) обращение Архангельского областного собрания депутатов, Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области и временно исполняющего обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа к Президенту Российской Федерации с предложением об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее — обращение).

Обращение основывается на принципах объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа и основ функционирования нового субъекта Российской Федерации, одобренных комиссией и закрепленных соглашением;

2) сопроводительные материалы к обращению, подготовленныев соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального конституционного законаот 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», включая прогноз социально-экономических и иных последствий, связанных с образованием в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Архангельской областии Ненецкого автономного округа.

6. В случае положительного решения при голосовании на референдумах Архангельской области и Ненецкого автономного округа Стороны предпримут все зависящие от них усилия по реализации в федеральном конституционном законе принципов объединения Архангельской областии Ненецкого автономного округа и основ функционирования нового субъекта Российской Федерации, одобренных комиссией, закрепленных соглашениеми предусмотренных обращением.

7. Все действия и процедуры, связанные с образованием нового субъекта Российской Федерации, в том числе после проведения соответствующих консультаций с Президентом Российской Федерации, Архангельская область и Ненецкий автономный округ совершают в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации», федеральными законами, Уставом Архангельской области и Уставом Ненецкого автономного округа, областными законами и законами Ненецкого автономного округа.