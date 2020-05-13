Подгорица, , 18:09 — REGNUM Ужасные вещи произошли в Черногории в тот момент, когда президент страны Мило Джуканович решил задержать епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви (СПЦ) после крестного хода 12 мая на День святого Василия Острожского. Такое мнение ИА REGNUM высказал один из лидеров оппозиционного объединения «Демократический фронт» Андрия Мандич.

Напомним, что Василий Острожский — один из самых почитаемых святых в Черногории. В честь престольного праздника святого 12 мая прошла праздничная литургия в монастыре Острог вблизи Никшича, в котором покоятся мощи Василия Острожского. Несмотря на запрет на проведение массовых собраний, православные верующие в большом количестве пришли в монастырь, чтобы поклониться мощам. Вечером в Никшиче прошел еще один молебен, на который вышло множество граждан. После этого власти задержали епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников, заподозрив их в преднамеренном нарушении эпидемиологических норм. По сообщениям полиции, священники предварительно задержаны на 72 часа.

«Это чрезвычайно опасный сигнал, который свидетельствует о том, что в Черногории под угрозой находится не только имущество Сербской православной церкви, но и жизни православных епископов и священников. Это факт, который все мы должны признать. Те 400 тысяч православных верующих Черногории, которые в день Святой Троицы перед храмом Воскресения Христова поклялись ценой собственной жизни защищать свои святыни и своих священников, сегодня просто в ярости и ждут исхода этой опасной акции режима, который задержал владыку Иоанникия», — рассказал черногорский политик.

По словам Мандича, духовенство Сербской православной церкви в Черногории во главе с митрополитом Амфилохием не планировало проводить в этом году крестный ход по случаю престольного праздника святого Василия Острожского 12 июня. По словам политика, они решились на это, когда увидели, сколько верующих пришли с требованием соблюсти традицию и провести крестный ход.

Мандич считает, что черногорские власти последовательно преследуют свою цель — расправиться с Сербской православной церковью и отнять ее имущество.

«Это люди, которые далеки от православия, и они в любом удобном месте стараются напакостить нашей церкви. Их главный стратегический план состоит в том, чтобы уничтожить православие в Черногории. Таким образом власти исполнят ожидания американского «глубинного государства» и фонда Сороса, которым прислуживают уже ряд лет, покушаясь на традиционные ценности черногорских граждан. Основная их цель — исключить Черногорию из цивилизационного круга, которому она принадлежит уже 1000 лет», — сказал политик.

Мандич напомнил, что 13 мая с совместным заявлением в защиту священников Сербской православной церкви в Черногории выступили патриарх Сербский Ириней и президент Сербии Александр Вучич.

«Я лично считаю, что православную церковь в Черногории, которая является поместной церковью СПЦ, должна поддержать не только Сербия, но и весь православный мир. Православные церкви уже высказали свою солидарность с СПЦ из-за ситуации в Черногории, но мне кажется, что эта поддержка должна быть еще более активной», — подытожил Андрия Мандич.