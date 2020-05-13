Архангельск, , 18:05 — REGNUM Архангельская область может не потянуть высокий уровень жизни Ненецкого автономного округа. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил заместитель председателя Архангельской городской думы Александр Гревцов (КПРФ.)

«Для начала нужно определиться с целями такого объединения. Если речь идет о выравнивании устойчивости бюджета Архангельской области (бюджет субъекта сегодня является дотационным), возникает вопрос: как на это посмотрят жители НАО, за чей счёт и планируется повысить устойчивость бюджета соседнего (на данный момент) региона, — сказал депутат. — Однако сегодня нужно говорить и о том, что может быть обратная картина. В 2020 году доходы бюджета округа упали из-за падения рыночных цен на нефть, и, вполне возможно, «выравнивать» бюджет придётся уже за счёт жителей Архангельской области. Потянет ли это область, за чей счёт и придётся обеспечивать достаточно высокий уровень жизни населения НАО? Нужно чётко просчитать, какие издержки понесёт бюджет области, чтобы обеспечить достаточный уровень жителей НАО, и сможет ли наш регион обеспечить такой уровень обеспечения на всей своей территории».

Гревцов напомнил, что уровень социального и пенсионного обеспечения в НАО гораздо выше, чем в области. А финансирование системы здравоохранения позволяет лечить тяжелобольных людей за границей.

«Но в условиях сегодняшних цен на нефть ситуация в округе тяжёлая — доходы, по оценкам, упали на треть, бюджет округа на пути к дефициту. И как долго продлится такая ситуация — неизвестно. Сегодня важнее всё-таки не заниматься перекладыванием народных денег, оставляемых на территориях регионов, из одного кармана в другой, а выстраивать в стране грамотную налоговую политику, при которой большая часть налогов, зарабатываемых на территориях, идёт на обустройство этих территорий, а не утекает бурными реками в Москву», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Архангельской области и Ненецкого АО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.