Москва, , 17:39 — REGNUM Госдума может 22 мая принять закон, в два раза увеличивающий размер минимального пособия по уходу за ребенком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом сообщил один из авторов законопроекта член Совфеда Андрей Турчак.

Поправки, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России».

«Одновременно поправками повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13 503 рублей», — уточнил Турчак.

Мерой поддержки, предложенной президентом РФ, смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты.