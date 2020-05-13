Ереван, , 17:38 — REGNUM Под арестом оставлен экс-президент Армении Роберт Кочарян судом общей юрисдикции Еревана на заседании 13 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кочарян был обвинён в свержении конституционного строя в Армении в 2008 г., арестован, судебный процесс продолжается в рамках уголовного «дела 1 марта».

Защита Кочаряна, который не признаёт себя виновным, просит освободить бывшего президента страны под залог.

Напомним, в Ереване после президентских выборов 19 февраля 2008 года прошла серия протестов против нарушений, сопровождавших голосование.

Протесты организовал проигравший выборы первый президент Армении Левон Тер-Петросян. При столкновениях участников протестов с правоохранителями погибли не менее восьми протестующих и один военнослужащий, 33 сотрудника полиции были госпитализированы.

Протесты продолжались до 1 марта 2008 г., когда полиция с помощью дубинок и электрошокеров разогнала демонстрантов на площади Свободы. Беспорядки продолжались, и Кочарян 2 марта ввёл 20-дневное чрезвычайное положение.

Позже, в 2018 г., Кочарян был обвинён в свержении конституционного строя и в заговоре с другими лицами. Когда его в итоге освободили по решению апелляционного суда, в Ереване начались беспорядки. Кочаряна снова арестовали.

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