Подгорица, , 17:31 — REGNUM Черногорское государство никому не позволит угрожать здоровью его граждан. Об этом заявил спикер черногорского парламента Иван Брайович 13 мая перед началом заседания парламентской коллегии.

«В этом государстве будут соблюдаться законы и правила, и каждый будет заниматься своей работой. Никто не имеет права мешать сохранению тех достижений (в борьбе с коронавирусом), которых мы все вместе добились. А если нам повезет, мы через несколько дней выйдем их этого кризиса, и зараженных не будет», — процитировало слова Брайовича издание Vijesti.me.

Брайович заявил о том, что во время праздничной литургии по случаю Дня святого Василия 12 мая в монастыре Острог вблизи Никшича были соблюдены нормы эпидемиологической защиты, в то время как во время шествия в самом городе они были нарушены.

Напомним, что епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий вместе с другими священниками Сербской православной церкви был задержан после дачи показаний в отделении государственной прокуратуры города Никшич на предмет причастности епархии к организации шествий верующих к монастырю Острог (муниципалитет Никшич) 12 мая и вечернего шествия в самом городе.

Депутат от «Демократического фронта» Андрия Мандич 13 мая потребовал от министра внутренних дел Мевлудина Нуходжича предоставить парламентариям информацию об аресте епископа Иоанникия и семеро священников Будимлянско-Никшичской епархии Сербской православной церкви.

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