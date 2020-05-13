Минск, , 17:18 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл 13 мая телефонный разговор со спецпредставителем Евросоюза по правам человека Эймоном Гилмором. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Собеседники обсудили тематику белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека и меры, предпринимаемые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по линии ОБСЕ», — сказано в официальном сообщении.

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В белорусском министерстве сообщили также, что «Макей отметил, что Белоруссия на постоянной основе обсуждает во взаимоуважительном духе тематику прав человека с ЕС и США и намерена продолжать эту практику».

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Напомним, в 2019 году официальный Минск добился от Евросоюза не снижения стоимости виз с 60 до 35 евро (как для граждан России), а её повышения до 80 евро. Из-за особенностей поведения Александра Лукашенко были сорваны визиты в Минск высокопоставленных чиновников Евросоюза. При этом Белоруссия позиционируется как «центр Европы», «сердце Европы» и «восточноевропейская Швейцария».

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Отметим также, что Евросоюз и Украина — соучастник программы ЕС «Восточное партнёрство» вместе с Белоруссией, применяют санкции по отношению к официальному Минску. Совет ЕС констатирует «большое число необоснованных заявок на предоставление убежища от граждан некоторых стран-партнёров вызывает обеспокоенность в странах-членах ЕС».

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