Бишкек, , 16:48 — REGNUM «Мы прочитали ваш отчет, по нему создается впечатление, что вы реформатор, как Михаил Саакашвили, но мы видим, что усиливаются несправедливость и коррупция», — заявил на заседании парламента депутат Жанар Акаев, обращаясь к премьер-министру Мухамедкалыю Абылгазиеву, передает «Kaktus.media».

Также народный избранник выразил недовольство увеличением объемов контрабанды нефтепродуктов и недостаточными мерами, предпринимаемыми правительством для противодействия этому явлению.

«Скоро контрабандисты придут в «Белый дом» продавать депутатам бензин. По словам экспертов, в год около 5 млрд сомов (4,7 млрд рублей) не поступает в бюджет из-за контрабанды горюче-смазочных материалов», — констатировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по статье «Превышение служебных полномочий» — за покрывательство полицейских, осужденных по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

Также экс-глава Грузии приговорен к шести годам тюрьмы за организацию избиения в 2005 году своего оппонента, депутата Валерия Гелашвили.

Помимо этого, против Саакашвили возбуждено еще два уголовных дела, по которым он проходит в качестве обвиняемого в растрате государственных денег и в жестоком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.