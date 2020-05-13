Тбилиси, , 16:48 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий, подписавших соглашение с правительством Грузии 8 марта в присутствии послов США и ЕС, разработали текст специального заявления, в котором всю ответственность за невыполнение этого соглашения целиком возлагают на олигарха Бидзину Иванишвили и правительство «Грузинской мечты».

Заявление они распространили после встречи в офисе Лейбористской партии Грузии 13 мая. В нем говорится, что в период эпидемии коронавируса и экономического кризиса для страны крайне важно проведение парламентских выборов 2020 года в мирной, нормальной и демократической обстановке.

«Эпидемии и экономическому кризису предшествовал острейший политический кризис, который вызвали шаги правительства Грузии. При помощи международных друзей нам удалось достичь соглашения, которое предусматривало компромиссный вариант избирательной модели (120/30) и освобождение задержанных после ночи Гаврилова политических оппонентов и активистов, а также приостановки текущих дел. В тексте самого соглашения были указаны конкретные механизмы, которыми можно исполнить соглашение по вопросу политзаключенных. В частности, эксклюзивное право президента, каковым является помилование», — объясняют лидеры оппозиции.

Согласно заявлению, это соглашение подписали все, кроме «Альянса патриотов», который причиной своего отказа публично зафиксировал соглашение об освобождении политзаключенных — Руруа, Окруашвили и Угулава.

Лидеры оппозиции подчеркивают, что на необходимость выполнения обеих частей этого соглашения указывают и посредники переговоров, послы США, ЕС, сенатор Риш, конгрессмен Киссинджер и европарламентарий Кубилюс.

«Неосвобождение политзаключенных означает, что Иванишвили полностью провалит это соглашение. В этих условиях те оппозиционные фракции, которые находились в режиме бойкота, продолжат парламентский бойкот. В случае невыполнения Иванишвили этого соглашения ущерб будет нанесен Грузии. И это в то время, когда особенно важно получение от друзей помощи в сферах экономики и безопасности. Ответственным за все это будет Иванишвили», — говорится в совместном заявлении оппозиционных партий.

В заключение своего пространного заявления оппозиционные лидеры подчеркивают, что их целью является выполнение соглашения, осуществление изменений для того, чтобы Грузия перешла на качественно новый этап демократического развития и чтобы в стране второй раз произошла мирная смена власти путем выборов.

Для выполнения соглашения от 8 марта в части избирательного законодательства парламент Грузии должен принять поправки в Конституцию, а для этого парламентскому большинству нужно как минимум 113 голосов. Члены фракции «Альянс патриотов» заявляют, что поддержат конституционные изменения и что вместе с их голосами правящая партия свободно сможет набрать эти 113 голосов. Поэтому никаких преград для изменения избирательной системы они не видят.