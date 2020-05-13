Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Армия США в июне текущего года проведёт крупномасштабные военные учения в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает 13 мая Командование сил США в Европе.

Маневры под обозначением Allied Spirit будут проходить на территории Польши с участием польских частей. Они должны стать уменьшенной версией учений Defender Europe-2020, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

В частности, учения пройдут с 5 по 19 июня на полигоне Дравско-Поморске на северо-западе Польши. Заявлено участие шести тыс. военных США и двух тыс. польских военных.

Ранее планировалось, что в учениях Defender Europe-2020 примут участи 20 тыс. военнослужащих армии США, переброшенных из США в Европу. Кроме того, в рамках этих учений предусматривались операции по воздушному десантированию американских войск в Грузии и в Прибалтике.

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