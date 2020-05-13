Москва, , 16:34 — REGNUM Нападение террористов на больницу в Кабуле 12 мая — это варварское преступление, заявили 13 мая в пресс-службе МИД РФ.

«Трудно назвать людьми тех, кто его совершил. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) категорически отвергли причастность к случившемуся.

Российская сторона высказала предположение, что теракт могли совершить члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведь эта группировки раньше не раз совершала «подобные бесчеловечные деяния в шиитских кварталах афганской столицы».

Москва призвала противоборствующие стороны в Афганистане, а также международную коалицию «найти и наказать виновных в этом преступлении».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате атаки на больницу Кабула 12 мая погибли 24 человека. Среди жертв были два младенца.

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