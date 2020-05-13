Москва, , 16:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о присяге для сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардия), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», «отраслевыми» законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако, при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

Законопроект призван восполнить этот пробел.

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