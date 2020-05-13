Киев, , 16:31 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал понять, что невыплата медикам «коронавирусных» доплат в размере 300% может иметь политические последствия для министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства сегодня, 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуацию, когда правительство выделило деньги, а их не смогли нормально распределить, Шмыгаль назвал «недопустимой».

»Промедление приравнивается к халатности. Здесь есть и личная ответственность министра здравоохранения… ожидаем сегодня информацию о выплатах за март по каждой области», — отметил премьер.

В свою очередь, Степанов заявил, что в 18 областях Украины заработная плата медицинским работникам выплачена с 300% надбавки в полном объеме, в шести еще продолжается анализ в разрезе больниц.

«Я жду сегодня до конца дня за подписью непосредственно председателей ОГА полностью в разрезе каждого учреждения», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины заявило, что приняло решение о дополнительных выплатах медицинским работникам и направило деньги в регионы. Однако по информации с мест, доплаты получили далеко не все медики.

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов возглавил украинский минздрав 30 марта, за его кандидатуру проголосовали 246 депутатов. До этого министром был Леонид Емец, но он не сумел удержаться на посту даже месяц.