Москва, , 16:26 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила о том, что болеет коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — сообщила Пушкина.

По ее словам, болезнь она переносит бессимптомно и находится дома. Пушкина надеется скоро вернуться в строй.

«Закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», — уверена парламентарий.

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, которые заразились коронавирусом.

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