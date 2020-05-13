Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым уточняется размер декретных выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Уточняются условия исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет застрахованным лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, в тех случаях, когда застрахованное лицо в расчетном периоде не имело заработка или если средний заработок, рассчитанный за два календарных года, предшествующих году наступления страхового, случая ниже минимального размера труда (МРОТ).

В этом случае средний заработок, из которого исчисляются пособия, будет приниматься равным МРОТ, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая с учетом районных коэффициентов.

Потребуется дополнительно 418 млн рублей в год на реализацию норм.