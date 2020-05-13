Киев, , 16:17 — REGNUM Полной отмены карантина на Украине требуют «политические спекулянты», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сегодня, 13 мая.

Шмыгаль отметил, что ослабление карантина с 11 мая не значит, что коронавируса в стране больше нет или он стал менее опасным для жизни людей.

«Благодаря жестким мерам удалось избежать смертей и подготовить медицинскую систему к эпидемии… Кто будет отвечать за последствия отмены карантина и мгновенное переполнение больниц?», — задался вопросом премьер.

Вместе с тем он отметил, что правительство Украины планирует с 22 мая дальнейшее ослабление карантинных мер, «если ситуация будет двигаться по позитивному сценарию». Для этого нужно, отметил Шмыгаль, чтобы в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев коронавируса ежедневно снижался, а ежедневное количество выздоровевших как минимум было стабильно или даже росло.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, по состоянию на утро 13 мая с начала эпидемии на Украине заболели 16.425 человек. За последние сутки выздоровело 343 человека — это рекордное количество, но заболели еще больше — 402 человека.