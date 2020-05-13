* запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, , 16:06 — REGNUM Пять человек стали жертвами теракта талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактия, передаёт 13 мая 1TV .

По данным местной полиции, исламисты атаковали машину, которая ехала по дороге. В результате обстрела погибли находившиеся в автомобиле люди: двое гражданских и трое военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, в Афганистане совершено два теракта, жертвами которых стали десятки человек.

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