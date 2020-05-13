Москва, , 16:06 — REGNUM Соединённые Штаты уже давно задумывали санкции против Китая. И для того, чтобы их запустить, им нужен был какой-то повод. Им оказался COVID-19. Такое мнение высказал и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, комментируя недавно внесённый в Сенат Конгресса США законопроект о санкциях против КНР из-за пандемии коронавируса.

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«Многие решения и администрации США, и отдельных ее институтов еще 2019 года говорили о том, что они пытаются инициировать новый пакет санкций, и вот представилась такая возможность», — приводит радио «Спутник» слова эксперта.

Маслов подчеркнул, что Вашингтон сейчас атакует Пекин с самых разных сторон. Самериканской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес КНР об умалчивании информации о коронавирусе и несвоевременном информировании об опасном заболевании. Также в США считают, что Китай сам создал новый вирус в своих лабораториях.

«То есть идет сразу несколько атак, каждая из которых сама по себе не имеет особого смысла, но вместе они складываются в очевидное давление на Китай», — подчеркнул эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенат Конгресса США был внесён законопроект о санкциях против Китайской Народной Республики за COVID-19. В случае принятия документа, президент США Дональд Трамп сможет вводить санкции против КНР, если официальный Пекин не представит отчёта о возникновении коронавируса.

В ответ на это МИД Китая выразил решительный протест. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заявил, что «законопроект абсолютно пренебрегает фактами», а американская сторона хочет свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией.