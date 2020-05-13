Париж, , 16:04 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай объявила о том, что 1 января 2021 года значительное количество людей, которые внесли свой вклад в борьбу с эпидемией на всех уровнях и во всех сферах деятельности будут награждены орденом Почетного легиона и национальным орденом «За заслуги», передает BFM TV.

Кроме того, во Франции будет вновь учреждена Почетная медаль за борьбу с эпидемиями.

«Почетная медаль за борьбу с эпидемиями, существовавшая в 1884 году после эпидемии холеры, в скором времени будет восстановлена, чтобы наградить ею тех, кто посвятил себя борьбе с COVID-19», — отметила Сибет Ндиай.

Пресс-секретарь правительства Франции также заявила, что глава государства надеется, что «национальный праздник 14 июля станет дополнительным поводом, чтобы выразить дань уважения и признания нации всем тем, кто привержен борьбе с COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе совещания с министрами, что необходимо будет подготовиться к трем этапам, в частности, возможному возвращению к режиму самоизоляции.

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