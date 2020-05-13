Москва, , 16:03 — REGNUM Законопроект о выходном в день прохождения диспансеризации для работников от 40 лет, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Работникам, достигшим возраста 40 лет, при прохождении ими диспансеризации предоставляется право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

При этом работник обязан подтверждать использование «выходного» на поход к врачам справкой медицинской организации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется право на освобождение от работы с сохранением места работы (должности) и среднего заработка на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам — на два рабочих дня один раз в год.