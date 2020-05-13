Приштина, , 16:04 — REGNUM 13 мая исполнилось ровно 100 дней с момента прихода к власти в самопровозглашенном Косово правительства Альбина Курти (3 февраля). 13 мая состоялось торжественное заседание правительство, в ходе которого уже успевший получить вотум недоверия Курти подвел итоги работы своего правительственного кабинета.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за эти 100 дней правительство успело принять 192 постановления.

Глава правительства подчеркнул, что одной из главных задач его правительства была и является борьба с коррупцией:

«Я был избран на пост премьер-министра в такое время, когда в любом социальном опросе граждане называли своими главными проблемами коррупцию и безработицу, что является одной из причиной того, что они покидают страны в дни мира и после провозглашения независимости… Поэтому по-другому быть не могло, ведь приоритеты этого правительства были определены гражданами 6 октября (в день выборов)».

По словам Курти, его правительственный кабинет создал новую культуру управления в Косово, при которой целью работы правительства является служение гражданам, а не подчинение себе народа.

Напомним, правительство Альбина Курти было создано 3 февраля, на следующей день после заключения коалиционного соглашения между его партией «Движение за самоопределение» и Демократической лигой Косово (ЛДК). Из-за разногласий по вопросу об отношениях с США и Сербией ЛДК вышла из состава коалиции, а затем инициировала вынесение вотума недоверия правительству Курти 25 мая.

В настоящее время правительство Курти продолжает выполнять свои полномочия. Сам Курти считает, что его правительство должно сложить полномочия лишь после проведения выборов, однако все остальные политические партии края, кроме Демократической партии Косово, высказались за формирование нового правительства в обход выборов. Исход спора решит Конституционный суд.

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