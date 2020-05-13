Москва, , 15:58 — REGNUM Закон о счетах и собственности садоводческих и огороднических товариществ Госдума приняла во втором и в третьем чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

В перечень сведений, указываемых в решении об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, включаются сведения об открытии банковского счета.

Становится исключительной компетенцией общего собрания членов товарищества принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, или заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости.

Поправками прописывается необходимость избрания представителя, уполномоченного на подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, при принятии общим собранием членов товарищества решений о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения; о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность субъекта РФ или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства или огородничества. Также этот избранный представитель сможет обращаться с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, или заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости.

Отчет председателя товарищества об открытии или о закрытии банковского счета товарищества, содержащий в том числе информацию об условиях договора банковского счета, включается в повестку ближайшего общего собрания членов товарищества.