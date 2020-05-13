Андриевица, , 15:51 — REGNUM В Черногории несколько человек были арестованы 13 мая на региональной автомагистрали Беране — Андриевица. Люди заблокировали дорогу в знак протеста против ареста епископа Иоаннокиния и других священников СПЦ.

С 11 утра люди перекрыли дорогу, после вмешательства полиции движение было восстановлено,

Напомним, что 12 мая священники провели богослужение в Никшиче на престольном празднике Святого Василия Острожского, после этого у церкви собралось большое количество людей на стихийный митинг против закона о свободе вероисповедания.

Полиция задержала семерых священников, что вызвало волну недовольства среди людей. Священников СПЦ задержали на 72 часа за нарушение противокоронавирусных мер. Массовые собрания в стране до сих пор запрещены.