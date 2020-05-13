Берлин, , 15:57 — REGNUM Предполагаемое участие российских граждан в кибернападении на Бундестаг и иные факторы мешают улучшить отношения Германии и России. Об этом заявила 13 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев.

Глава немецкого правительства подчеркнула, что серьёзно относится к подобным вещам. Она назвала болезненным тот факт, что при стремлении к более хорошим отношениям с Москвой ей приходится видеть жёсткие свидетельства определённых действий «российских сил».

Приходится работать в напряжённой обстановке, добавила Меркель. таким образом она прокомментировала обвинения немецкой генпрокуратуры в адрес гражданина РФ Дмитрия Бадина, подозреваемого в причастности к кибератаке на сети Бундестага в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая генпрокуратура Германии объявила Бадина в международный розыск, полагая, что он входит в хакерскую группу Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ РФ. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам и указывает на отсутствие каких-либо доказательств со стороны властей ФРГ.

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