Сеул, , 16:07 — REGNUM 12 мая состоялась первая видеоконференция «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения» в рамках ООН. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что группа была создана по инициативе правительства Южной Кореи. Помимо Южной Кори в состав группы вошли представители Канады, Дании, Сьерра-Леоне и Катара.

В общей сложности в видеоконференции приняли участие более 200 человек, включая главы МИД стран-участниц, первого заместителя Генсека ООН Амину Мохаммед, эксперта ВОЗ Дэвида Наварро, бывшего премьер-министра Австралии Кевина Радда и экспертов в сфере здравоохранения.

Известно, что участники видео встречи обсудили сотрудничество в разработке вакцины от коронавируса и преодолении экономических последствий коронавирусной инфекции.

В своём выступлении глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва отметила, что для победы над пандемией необходимы действенные и скоординированные меры в рамках ООН.

Отмечается, что представители Южной Кореи также предложили создать аналогичные группы по борьбе с пандемией коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО.