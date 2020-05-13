Киев, , 15:42 — REGNUM С 1 сентября 2020 года гражданам Украины запрещено ездить в Белоруссию по внутренним паспортам. Соответствующее решение правительство Украины приняло 13 мая, сообщило информационное агентство «Укринформ».

Правительство частично отменило соглашение о безвизовых поездках граждан, действовавшее с 2009 года.

Отметим, что можно будет въехать на Украину с внутренним украинским паспортом с территории Белоруссии.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что внутренний паспорт Украины имеет низкий уровень защиты и не имеет информации на английском языке, что не позволяет проверять мигрантов по базе данных «Интерпол».

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Напомним, с 1 марта 2020 года граждане Украины могут попасть в Россию только по загранпаспорту.

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