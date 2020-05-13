Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Большинство граждан США выступают за проведения голосования по почте в ноябре этого года, сообщает со ссылкой на проведенный центром Gallup опрос 12 мая портал Statista.

Активнее всего идею голосования посредством почты на президентских выборах 2020 года поддерживают сторонники Демократической партии (83%). За нами следуют те, кто поддерживает независимого кандидата (68%). Среди опрошенных республиканцев лишь 40% считают такое развитие электорального процесса целесообразным.

В общей же сложности 64% граждан страны поддерживают возможность выбора следующего главы Белого дома посредством почтового голосования. При этом уровень поддержки зависит в значительной мере от возраста. Так, чем моложе респондент, тем чаще он выступает за почтовое голосование. Например, в возрастной группе 18 — 29 лет за такую меру выступают 73% опрошенных, тогда как в самой старшей группе — старшее 64 лет — лишь 55% респондентов поддерживают за почтовое голосование.