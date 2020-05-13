Париж, , 15:30 — REGNUM В то время как Франция переживает третий день выхода из изоляции, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что «слишком рано объявлять о победе, но пройденный путь был хорошим». Об этом, как передает BFM TV, заявила официальный представить правительства Франции Сибет Ндиай.

Представитель правительства Франции подчеркнула, что глава государства заявил в ходе совещания с министрами, что необходимо будет подготовиться к трем этапам.

По словам Сибет Ндиай, первым этапом является май — июнь.

Эммануэль Макрон также упомянул второй этап. Это время летнего сезона, которое ставит конкретные вопросы с точки зрения поездок внутри страны и за границу.

«Президент наконец-то упомянул третий срок. Это, возможно, возвращение к режиму самоизоляции, если ситуация ухудшится», — пояснила Сибет Ндиай.

Как сообщало ИА REGNUM, музеи и памятники во Франции рассматривают возможность открытия своих дверей для посетителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции постепенно начнут открываться музеи