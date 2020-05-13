Подгорица, , 15:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и патриарх Сербский Ириней чрезвычайно озабочены арестом владыки Иоанникия и других священников Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории и надеются, что они в кратчайшие сроки будут выпущены на свободу. Об этом говорится в совместном заявлении, которое по итогам телефонного разговора Вучича и Иринея 13 мая опубликовали пресс-служба президента Сербии и патриархия СПЦ.

Патриарх Ириней напомнил, что враждебное отношение черногорского государства к Сербской православной церкви достигло кульминации в момент принятия спорного Закона о свободе вероисповедания, который грубо проигнорировал требования СПЦ обеспечить ее равноправное положение по отношению ко всем остальным религиозным сообществам в стране.

«То, что закон был принят, несмотря на активные возражения нашего народа в конце прошлого и в начале этого года, а также то, что сегодня под стражу берутся епископ и священники, лишь доказывает простой факт — черногорское государство устраивает гонения на Сербскую православную церковь», — процитировал телеканал РТС текст сообщения.

Президент Вучич со своей стороны полностью поддержал патриарха Иринея и епископов СПЦ в Черногории в их стремлении решить все проблемы, с которыми они сталкиваются, мирным путем в ходе диалога с представителями черногорских властей.

Напомним, что епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий был задержан после дачи показаний в отделении государственной прокуратуры города Никшич на предмет причастности епархии к организации шествий верующих к монастырю Острог (муниципалитет Никшич) 12 мая, в день святого Василия Острожского.

В Черногории действует запрет на общественные собрания, который был введен после начала эпидемии коронавируса. Тем не менее, в монастыре Острог прошла праздничная литургия, которую отслужил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.