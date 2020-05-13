Москва, 13 мая 2020, 15:22 — REGNUM Законопроект о страховании медицинских работников внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
«Мы предлагаем выплачивать 2 млн рублей в случае смерти медика при исполнении обязанностей, от 500 тыс. до 1,5 млн рублей — при потере здоровья, от 50 тыс. до 500 тыс. рублей — при получении травм», — сообщил Миронов.
Таким образом, страхование медиков будет соответствовать страхованию сотрудников Росгвардии, отметил парламентарий.